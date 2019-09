VfB Stuttgart - Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Stuttgart ist auch nach dem siebten Spieltag Tabellenführer der Zweiten Liga. Der VfB gewann zu Hause gegen Greuther Fürth allerdings etwas glücklich. Daniel Didavi kurz nach Anpfiff (2. Minute) und Philipp Förster kurz vor Ende der Partie (82.) trafen für die Gastgeber. Greuther Fürth steht nach der Niederlage vorerst auf Rang sieben.

Nach dem frühen Rückstand waren die Gäste über weite Strecken das bessere Team. Havard Nielsens Abschluss klärte Torwart Gregor Kobel (8.), Tobias Mohr traf nur die Unterkante der Latte (29.). Kurz vor der Pause vergab Philipp Klement dann die Riesenchance zum 2:0 (43.). Auch in den zweiten 45 Minuten blieb Fürth mindestens ebenbürtig. Mohr traf nun nach der Latte auch noch den Pfosten (57.).

Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld 2:5 (1:3)

Bielefeld bleibt neben Stuttgart das einzige ungeschlagene Team in dieser Zweitliga-Saison. In Wiesbaden traf die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus fünfmal. Cebio Soukou (20.), Joan Simun Edmundsson (43.), Andreas Voglsammer (52.) und zweimal Fabian Klos (34./73.) erzielten die Tore für die Gäste, die damit vorerst Zweiter sind. Für Wiesbaden traf Manuel Schäffler (4. und 56.) doppelt. Wehen bleibt nach der Niederlage Tabellenschlusslicht.

SV Sandhausen - VfL Bochum 1:1 (0:0)

In Sandhausen sah es lange nach dem ersten Saisonsieg des VfL Bochum aus, am Ende musste der VfL sich aber mit einem Punkt begnügen. Silvere Ganvoula hatte sein Team zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison in Führung gebracht (57.), aber zwei Minuten vor Schluss traf Aziz Bouhaddouz. Bochum bleibt Vorletzter, Sandhausen steht auf dem geteilten fünften Platz.

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1:1 (1:1)

Nürnberg hat trotz Überlegenheit nur unentschieden gegen Karlsruhe gespielt. Johannes Geis brachte die Franken in der 24. Minute per Foulelfmeter in Führung. Manuel Stiefler glich per Schuss in den Winkel aus (40.). Nach der Pause verpasste der Gastgeber unter anderem in Person von Michael Frey (61.) und Robin Hack (67.) gute Gelegenheiten für ein zweites Tor. Nürnberg ist vorerst Tabellenzehnter, der KSC liegt auf Rang acht.