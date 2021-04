2. Fußball-Bundesliga Bochum gewinnt, obwohl Hannover in der 90. Minute ausgleicht

In einem spektakulären Duell der langjährigen Bundesligisten gewann Bochum gegen Hannover. In Osnabrück war Verteidiger Wolze so unglücklich über einen Elfmeterpfiff, dass er kurzerhand selbst in die Review Area trottete.