VfL Bochum - Wehen Wiesbaden 3:3 (0:3)

Wiesbaden muss weiter auf den ersten Sieg nach seinem Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga warten. In Bochum lag das Team zwar 3:0 zur Pause in Führung, doch in den letzten Minuten verschenkte der Klub den Sieg. Damit bleiben die Wiesbadener auch nach dem vierten Spieltag Tabellenletzter.

Bei einer Niederlage wäre Bochum Tabellenletzter gewesen, doch dank einer Aufholjagd in der zweiten Hälfte kam das Team von Robin Dutt noch zu einem Punkt. Ulrich Bapoh (56. Minute), Jordi Osei-Tutu (87.) und Silvere Ganvoula per Elfmeter in der Schlussminute retteten den VfL. Für Coach Dutt könnte der Punkt aber zu wenig gewesen sein. Er denke an Rücktritt und werde am Sonntag mit Sportdirektor Sebastian Schindzielorz über seine Zukunft sprechen, sagte der 54-Jährige nach dem 3:3 gegen den Aufsteiger.

"Wir sollten uns grundlegend austauschen, vor allem über meine Position", sagte Dutt laut "Reviersport" während der Pressekonferenz. "Wenn meine Mannschaft so auftritt wie in der ersten Halbzeit, zum Teil wirklich schlecht spielt, dann haben wir Fehleinschätzungen gemacht. Es hilft nichts, mit einem angezählten Trainer weiterzumachen."

Marius Becker/dpa Bochums Simon Lorenz (rechts) und Wiesbadens Manuel Schäffler kämpfen um den Ball

Er wolle, sagte Dutt, seinen eigenen Weg gehen. "Ich muss nicht warten, bis alle auf die Barrikaden gehen. Wenn wir uns unterhalten und sagen, wir haben einen gemeinsamen Weg, dann haben wir ihn. Aber ich will nicht rumeiern, bis das übliche Szenario losgeht."

Für Wiesbaden trafen Manuel Schäffler (10./45.) und Maximilian Dittgen (19.).

Hannover 96 - Greuther Fürth 1:1 (0:1)

Hannover ist seiner Rolle als Aufstiegskandidat auch am vierten Spieltag nicht gerecht geworden. Gegen Fürth geriet das Team von Trainer Mirko Slomka zunächst in Rückstand - Paul Seguin (22.) erzielte den Treffer zum 0:1. Hendrik Weydandt (47.) gelang kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. Danach dominierte 96 die Partie phasenweise, kam aber nicht zum Siegtreffer. Mit nun fünf Punkten steht der Bundesliga-Absteiger weiter nur im Mittelfeld der Zweiten Liga, Fürth ist aktuell Fünfter (sieben Punkte).

Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 1:3 (0:1)

Der neue Tabellenführer in der Zweiten Liga heißt Arminia Bielefeld, zumindest vorübergehend. Durch den Sieg in Regensburg schoben sich die Bielefelder mit nun acht Punkten an der Konkurrenz vorbei. Die Tore beim Auswärtserfolg erzielten Joan Simun Edmundsson (43.), Manuel Prietl (63.) und Reinhold Yabo (83.), Regensburgs Max Besuschkow (48.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Sicher ist aber: Bielefeld wird an diesem Spieltag noch vom ersten Platz verdrängt werden. Der Sieger aus Karlsruher SC gegen Hamburger SV würde wieder vorbeiziehen, bei einem Remis in diesem Duell wäre der HSV Tabellenführer. Auch Osnabrück hat noch Chancen auf die Tabellenspitze.