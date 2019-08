VfL Bochum - Arminia Bielefeld 3:3 (0:0)

Am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der VfL Bochum und Arminia Bielefeld in einer turbulenten Partie 3:3 (0:0) getrennt.

Nach einer schwachen ersten Hälfte von beiden Teams brachte ein Doppelschlag der Gäste im zweiten Durchgang die Bielefelder in Führung. Erst traf Andreas Voglsammer selbst (54. Minute), dann verlängerte der 27-Jährige einen hohen Ball mit dem Kopf zu Fabian Klos, der das 2:0 erzielte (56.).

Vorne machte Voglsammer ein gutes Spiel, hinten verschuldete er aber den Anschlusstreffer des VfL. Bei dem Abwehrversuch gegen Tom Weilandt foulte Voglsammer seinen Gegenspieler im Strafraum, es gab also Elfmeter. Diesen verwandelte Danny Blum (74.). Fünf Minuten später zog Silvere Ganvoula von links in die Mitte und glich mit einem platzierten Rechtsschuss aus (79.), bevor er vom linken Flügel aus Simon Zoller in der Mitte bediente, der das 3:2 erzielte (85.).

Bielefeld kam zurück, wenngleich mit Hilfestellung der Gastgeber. Amos Pieper wollte Klos mit einer Hereingabe bedienen, doch Bochums Anthony Losilla ging mit gestrecktem Bein dazwischen und lenkte den Ball ins eigene Tor (90.+1).

SV Sandhausen - VfL Osnabrück 0:1 (0:1)

Die Partie in Sandhausen verlief andersherum: In der ersten Hälfte gab es einige hochkarätige Torchancen, dafür verlor das Spiel nach Wiederanpfiff an Qualität. Schon in der dritten Minute setzte Anas Ouahim mit einer Flanke VfL-Stürmer Benjamin Girth in Szene, dessen Kopfball jedoch ungefährlich war. Kurz darauf verfehlte Osnabrücks Niklas Schmidt mit einem Flachschuss nur knapp das Tor (12.).

Für Sandhausen lenkte Kevin Behrens nach einem Schuss von Philipp Förster den Ball ins Tor (29.), dabei stand der Angreifer jedoch im Abseits. Der erste Treffer fiel auf der anderen Seite für die Gäste aus Osnabrück: Ein Freistoß von Marcos Álvarez aus rund 20 Metern wurde noch leicht abgefälscht, bevor der Ball von der Unterkante der Latte hinter die Torlinie sprang (78.). Sandhausens Dennis Diekmeier vergab in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem Kopf eine gute Chance zum Ausgleich.