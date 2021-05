2. Fußball-Bundesliga Bochum und Fürth steigen auf, Kiel muss in die Relegation

Seit 2010 spielte VfL Bochum in der zweiten Liga, nun kehrt der Klub in das Oberhaus zurück. Mit den Bochumern steigt Greuther Fürth auf, der sich am letzten Spieltag an Kiel vorbeischob. Braunschweig steigt ab.