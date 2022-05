Werder Bremen spielt in der kommenden Saison wieder in der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Ole Werner feierte am 34. Spieltag der zweiten Liga einen Sieg gegen Jahn Regensburg und sicherte sich Platz zwei und damit den direkten Aufstieg. Den Relegationsplatz ergatterte der Hamburger SV , der dank eines Siegs in Rostock Darmstadt auf Distanz hielt. Der HSV trifft nun in den beiden Entscheidungsspielen auf Hertha BSC .

Der Hamburger SV hat die Chance, nach vier Jahren in der zweiten Liga wieder in die Bundesliga zurückzukehren. In Rostock zeigte sich der HSV zunächst nicht in Topform, die Gastgeber gingen bereits in der 13. Minute in Führung. Danylo Sikan tankte sich durch den Strafraum und legte auf Nico Neidhard ab, der aus kurzer Distanz einschieben konnte.

Der erste Treffer im Aufstiegskampf fiel in Darmstadt. In der zweiten Spielminute traf Tim Skarke nach einer Ecke per Kopf. Auch in der Folge wollten die Gastgeber nichts anbrennen lassen, was ihren Part im Kampf um den Aufstieg anging. Bereits in Hälfte eins überrannten die Lilien ihre Gäste aus Paderborn förmlich, konterten sich zu zwei weiteren Toren durch Luca Pfeiffer bereits in Hälfte eins.

Zunächst erhöhte Pfeiffer nach einem schnellen Einwurf und einer passgenauen Flanke in den Fünfmeterraum (25.) in der 38. Spielminute staubte er dann zum Doppelpack ab. Die Darmstädter hatten damit früh ihren Job erledigt, ließen auch in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. Reichen sollte es dennoch nicht.