2. Fußball-Bundesliga Werder gewinnt Sieben-Tore-Spektakel in Paderborn – Darmstadt ist neuer Tabellenführer

Werder Bremen hat eine verrückte Partie in Paderborn für sich entschieden – trotz eines Gegentreffers aus 45 Metern und dank eigener Traumtore. Darmstadt schob sich am FC St. Pauli vorbei an die Tabellenspitze.