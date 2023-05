Aber Heidenheim erhöhte nach der Pause den Druck. Nach einem Einwurf setzte sich der beharrliche Tim Kleindienst an der Grundlinie durch, legte in den Rückraum zurück auf Jan-Niklas Beste, der mit seinem schwachen linken Fuß aus zwölf Metern in linke Eck einschob (68.). Wenig später rauschte ein Distanzschuss vom Beste am Pfosten vorbei (77.). Heidenheim brachte die knappe Führung dann über die Zeit.