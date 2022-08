Auch Holstein Kiel ist in der laufenden Zweitliga-Saison noch ungeschlagen. Nach zwei Remis zum Auftakt folgte in Magdeburg der erste Sieg: Nach einem Eckball erzielte Marco Komenda per Abstauber die Führung (17.) gegen den Aufsteiger, der sich kurz vor der Halbzeitpause in eine Drangphase hineinspielte und durch Jason Ceka zum verdienten Ausgleich kam. Wieder zugunsten der Kieler kippte die Partie nach der Pause, als der bereits verwarnte Jamie Lawrence gegen Kiels Steven Skrzybski im Strafraum zu spät in den Zweikampf kam. Die Folge: Platzverweis, Elfmeter und die erneute Kieler Führung durch Benedikt Pichler (59.), die die Gäste in Überzahl problemlos über die Zeit brachten.