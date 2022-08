Kurz darauf dann das umgekehrte Bild: El Hankouri traf per Grätsche nach Zuspiel von Moritz Kwarteng (17.) – 2:1 für Magdeburg. Das Spiel war innerhalb von vier Minuten gedreht. Kaiserslautern brach danach ein und kassierte nach Ballverlust von Boyd an der Mittellinie durch einen am Strafraum völlig unbedrängten Moritz Kwarteng noch das 3:1 per Fernschuss (22.).

Viele Torschüsse und intensive Zweikämpfe sorgten bis hierhin für ein hochemotionales Aufsteigerduell. Lautern blieb weiterhin aktiv und belohnte sich erneut nach einer Standardsituation: Nach einem Freistoß-Chip von Philipp Klement traf Boris Tomiak per Kopf zum 2:3-Anschlusstreffer (40.). In der wilden Schlussphase der ersten Hälfte hätte Zimmer den Ball beinahe ins eigene Tor geköpft (43.), Julian Rieckmann verpasste danach das 4:2 für Magdeburg bei einem Schuss vorbei am linken Kreuzeck (45. +2).