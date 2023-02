Paderborn, mit vier Siegen in die Rückrunde gestartet, kam in Kiel nicht sofort in seinen gewohnten Offensivfußball. Kiel verteidigte kompakt mit einer Viererkette und kam durch Fabian Reese (14. Minute) und Steven Skrzybski (17.) zu guten Chancen. Nach einer missglückten Kopfballabwehr von Kiels Innenverteidiger Patrick Erras ging es beim SCP schnell über rechts. Robert Leipertz fand mit seiner Flanke Maximilian Rohr am zweiten Pfosten, der zur 1:0-Führung einköpfte (31.). Kiel war bis zum Gegentreffer näher an der Führung gewesen.