1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld 0:0

Der positive Trend von Arminia Bielefeld in der 2. Fußball-Bundesliga hält an: Der Herbstmeister hat zum Abschluss der Hinrunde das Spitzenspiel beim heimstarken 1. FC Heidenheim mit ein Remis beendet. Ostwestfalen sind nun seit neun Spielen ungeschlagen. Die Rückrunde startet noch vor dem Tabellenwechsel, zwei Spieltage stehe 2019 noch aus.

Der Spitzenreiter hatte in der ersten Halbzeit durch seinen Torjäger Fabian Klos die beste Chance (30. Minute). In der zweiten Hälfte hatte erst Jonathan Claus (60.) und erneut Klos (63.) das Siegtor für Bielefeld auf dem Fuß.

Arminia Bielefeld stand bereits vor dem letzten Spieltag der Hinrunde als Herbstmeister fest. Heidenheim liegt nur drei Punkte hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Doch der Hamburger SV kann am Sonntag in Sandhausen und der VfB Stuttgart am Montag bei Darmstadt 98 mit Siegen noch auf zwei Punkte herankommen.

Karlsruher SC - Greuther Fürth 1:5 (1:2)

Die Spielvereinigung Greuther Fürth setzte sich eindrucksvoll beim Karlsruher SC durch und kletterte damit auf Rang sechs. Der KSC steht weiter im Mittelfeld der Tabelle (12. Platz). Die Fürther Führung durch Branimir Hrgota (19.) glich Philipp Hofmann für den KSC aus (26.). Tobias Mohr antwortete nur drei Minuten später mit dem 2:1 der Gäste. Paul Jaeckel per Kopfball (61.), Havard Nielsen nach einem Torwartfehler von Benjamin Uphoff (77.) und Jamie Leweling (90.+1.) sorgten für die Entscheidung.

FC St. Pauli - SV Wehen Wiesbaden 3:1 (1:0)

Der St. Pauli hat nach zuletzt acht sieglosen Spielen in Folge das Kellerduell gegen Wehen Wiesbaden gewonnen und setzt sich vorerst drei Punkte vom Relegationsplatz ab.

Weil Niklas Dams den Schuss von Paulis Zugang Viktor Gyökeresnoch abfälschte, gingen die Hamburger früh in Führung (22.). Ein Fehler von Marvin Knoll bescherte Wiesbaden den überraschenden Ausgleich: Die unfreiwillige Vorlage nutzte Manuel Schäffler zum 1:1 (70.). Henk Veerman (86.) und erneut Gyökeres (90.+1) sicherten den Gastgebern doch noch den ersten Dreier seit Ende September.