Am Hamburger Millerntor entwickelte sich schnell ein munteres Spiel, weil Fürth schon nach fünf Minuten in Führung ging. Branimir Hrgota ließ sich auch von fünf St. Pauli-Spielern im Strafraum nicht vom Ball trennen, dann flankte Max Christiansen an den zweiten Pfosten. Den Ableger von Gideon Jung verpasste Sebastian Griesbeck zwar noch, Ragnar Ache war allerdings zur Stelle. Kurze Zeit später hätte es schon 0:2 stehen können – ein weiteres Tor von Ache wurde wegen Abseits wieder aberkannt. Stattdessen glich St. Pauli Minuten später aus: Über Oladapo Afolyan und Jackson Irvine bekam Manolis Saliakas den Ball und zog flach in die lange Ecke ab (13. Minute).