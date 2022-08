Arminia Bielefeld hat für die erste Trainerentlassung der Saison 2022/2023 im deutschen Profifußball gesorgt. Nach nur vier Spieltagen trennte sich der Bundesliga-Absteiger von Uli Forte, der die Bielefelder erst in der Sommerpause übernommen hatte. Das gab der Klub am Mittwochmorgen in einer Mitteilung auf seiner Homepage bekannt.