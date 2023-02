2. Fußball-Bundesliga St. Pauli stoppt Lauterns Höhenflug, Darmstadt baut Tabellenführung aus

Im Hamburger Stadtteil St. Pauli trafen zwei Teams im Aufwind aufeinander, die ihre Siegesserien ausbauen wollten. Die erste Hälfte des Heimspiels gegen den zuletzt fünfmal in Folge erfolgreichen FC Kaiserslautern war jedoch ruppig und arm an Höhepunkten: FCK-Startelfdebütant Nicolai Rapp hätte für sein Einsteigen gegen Marcel Hartel (22.) und wenig später gegen Connor Metcalfe (24.) bereits des Platzes verwiesen werden können – es blieb bei Gelb. Der erste gefährliche Torschuss in Form eines Hartel-Kopfballs über die Querlatte kam erst in der 44. Minute.