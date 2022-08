Rückschlag für den Hamburger SV am fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga: Der SV Darmstadt hat in einer hektischen Partie die Punkte aus dem Volksparkstadion entführt. Einen Auswärtssieg gab es auch in Magdeburg. Dort gewann der Gast aus Hannover souverän.