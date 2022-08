Am Samstag spielten die Teams der oberen Tabellenhälfte der 2. Bundesliga gegen die Teams auf den Abstiegsplätzen. Einzig der Karlsruher SC konnte sein Spiel gegen Sandhausen mit 3:2 (1:1) gewinnen und so für einen Befreiungsschlag sorgen. Der HSV fügte Arminia Bielefeld mit dem 2:0 (1:0) die vierte Niederlage in Folge zu und sicherte sich vorerst Tabellenplatz drei. Kiel siegte souverän 3:0 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig und zeigte sich sich auch gegen erstarkende Niedersachsen in der zweiten Halbzeit abgeklärt.