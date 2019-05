Der Hamburger SV hat den Wiederaufstieg in die Bundesliga verspielt. Die Hamburger verloren am vorletzten Spieltag der Zweiten Liga beim SC Paderborn 1:4 (0:1). Als Tabellenvierter mit 53 Zählern hat der HSV vor dem letzten Spieltag in einer Woche drei Punkte Rückstand auf den Dritten Union Berlin. Die Berliner siegten zeitgleich 2:0 (2:0) gegen Magdeburg. Weil sie eine um 21 Treffer bessere Tordifferenz im Vergleich zum HSV besitzen, ist der Aufstieg für die Hanseaten nicht mehr zu schaffen.

Der SC Paderborn dagegen steht vor dem überraschenden Durchmarsch: Vor einem Jahr war das Team von Trainer Steffen Baumgart erst in die Zweite Liga aufgestiegen. Nun haben die Ostwestfalen als Zweiter mit 57 Punkten bereits den Relegationsplatz drei sicher - und können am letzten Spieltag in Dresden sogar den direkten Aufstieg schaffen. Union Berlin hat mit 56 Punkten einen Zähler Rückstand und die um acht Treffer schlechtere Tordifferenz.

SC Paderborn - Hamburger SV 4:1 (1:0)

Fünf Änderungen nach dem 0:3 gegen Ingolstadt vor einer Woche nahm HSV-Trainer Hannes Wolf gegen Paderborn vor: Stürmer Pierre-Michel Lasogga kehrte zurück, Keeper Julian Pollersbeck musste wegen eines Infekts passen. Für ihn kam Tom Mickel. Und der Ersatzmann stand sofort im Fokus: Einen Schuss von Kai Pröger ließ Mickel nur nach vorn abprallen, wo Sebastian Vasiliadis stand und zum 1:0 für Paderborn abstaubte (26.).

Tor Nummer zwei für die Paderborner fiel nach einem erneuten schlimmen Fehler der HSV-Defensive: Léo Lacroix verlor den Ball an Vasiliadis und konnte ihn dann nicht mehr stoppen. Flachschuss, der noch abgefälscht wurde, Doppelpack für den 21-Jährigen. Philipp Klement hatte sogar noch die Chance zum 3:0, aber zunächst flog sein Kopfball knapp vorbei (65.) und Sekunden später auch ein Schussversuch von ihm (66.).

So aber schlug der HSV noch einmal zurück: Eine Ecke köpfte Verteidiger Rick van Drongelen ins Tor (71.). Nur noch 1:2. Aber Christopher Antwi-Adjej sorgten dann für die Entscheidung: Er traf zum 3:1 (81.) und dann zum 4:1 (86.).

Paderborn jubelte und der HSV stand vor den Trümmern einer Saison, in der es nur um eines ging: den Aufstieg.

1. FC Union - 1. FC Magdeburg 3:0 (2:0)

Für Union Berlin begann das Spiel gegen Magdeburg perfekt: Grischa Prömel brachte die Köpenicker, die zuvor nur ein Sieg aus den letzten sieben Partie holen konnten, schon nach acht Minuten in Führung. Stoßstürmer Sebastian Polter erhöhte noch vor der Halbzeitpause nach Vorarbeit von Sebastian Andersson auf 2:0 (31.). Das 3:0 erzielte dann in der Nachspieltzeit erneut Polter (90.+6.).

Union tritt am letzten Spieltag beim VfL Bochum an: Dort entscheidet sich für die Berliner, ob sie in die Relegation gegen den VfB Stuttgart müssen, oder ob sie den allerersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte sogar direkt schaffen.

Für Magdeburg bedeutete die Niederlage den Wiederabstieg. Das Team vom ehemaligen HSV-Trainer Michael Oenning hat unaufholbare fünf Punkte Rückstand auf den Tabellen-16 Ingolstadt. Ingolstadt (35 Punkte) siegte zeitgleich gegen Darmstadt 3:0 (2:0) und hat nun noch Chancen, am letzten Spieltag den SV Sandhausen (37 Zähler) einzuholen und den Klassenerhalt zu feiern. Ingolstadt trifft in einer Woche auf Heidenheim, Sandhausen auf Regensburg.

Magdeburg und Duisburg steigen ab

Abgestiegen ist neben Aufsteiger Magdeburg auch der MSV Duisburg. Gegen den 1. FC Heidenheim gab es für das Team von Trainer Torsten Lieberknecht ein 3:4 (1:2). Damit kann sich Duisburg mit 28 Punkten und sieben Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz 16 am letzten Spieltag nicht mehr retten.

Außerdem spielten:

1. FC Köln - Jahn Regensburg 3:5 (0:3)

Sandhausen - Bielefeld 0:3 (0:2)

Holstein Kiel - Dynamo Dresden 3:0 (1:0)

St. Pauli - VfL Bochum 0:0

Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 1:1 (1:1)