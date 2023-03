2. Fußball-Bundesliga Ein Freistoß-Traumtor leitet den Sieg des Hamburger SV ein

In der zweiten Fußball-Bundesliga bleibt der HSV nach dem 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg erster Verfolger von Spitzenreiter SV Darmstadt 98 und sichert seinen Tabellenplatz vor dem drittplatzierten 1. FC Heidenheim ab. Dem SV Sandhausen gelang beim 1:1 (0:0)-gegen Holstein Kiel nach zuletzt vier Niederlagen in der Liga in Folge ein Punkterfolg im Abstiegskampf. Sandhausen gab damit die rote Laterne an Jahn Regensburg ab, das zu Hause Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:0) unterlag.