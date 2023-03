Drei Tage vor dem brisanten Fußball-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 sind zwei Spieler der Braunschweiger zu Hause von Unbekannten bedroht worden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, weil beide Eintracht-Profis am Morgen vor ihren Häusern blau-gelbe Holzkreuze mit dem Datum des Spiels an diesem Sonntag fanden. Zudem wurden daneben rote Flüssigkeiten verteilt, die an eine Blutlache erinnern.