Relegation gegen Osnabrück Ingolstadt vor Rückkehr in die zweite Liga

In den beiden Vorjahren waren die Ingolstädter jeweils knapp in der Relegation gescheitert, nun sieht es nach einer Rückkehr in die zweite Liga aus. Gegen Noch-Zweitligist Osnabrück gewannen die Schanzer das Hinspiel 3:0.