Der FC St. Pauli hat zum Start in die 2. Fußball-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt und 3:2 (3:0) gegen den 1. FC Nürnberg im Topspiel des Spieltags gewonnen. Den Grundstein für diesen Sieg legten die Hamburger innerhalb von nur 15 Minuten in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften waren mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet, doch der Gastgeber erwischte den viel besseren Start und führte zur Halbzeit bereits klar.