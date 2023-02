Mit dem Rückenwind von drei Siegen in den drei vergangenen Partien reiste der FC St. Pauli nach Magdeburg. Doch in einer munteren Begegnung des Letzten der Heimtabelle gegen den Vorletzten der Auswärtstabelle gingen die Gastgeber in Führung: Baris Atik sorgte mit einem Schlenzer aus gut 16 Metern für den ersten Gegentreffer des FC St. Pauli in diesem Jahr (39. Minute).