St. Pauli, das nach der starken Rückrunde mit zehn Siegen am Stück und einer niederlagenfreien Vorbereitung mit viel Selbstbewusstsein in die Saison gegangen war, ging dann in Führung: Luthe verschätzte sich nach einem langen Ball von Kapitän Jackson Irvine, Saad war seinem Verteidiger Eric Durm enteilt, nahm den Ball mit der Brust mit und musste nur noch einschieben (51.).