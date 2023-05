Die Partie entwickelte sich zu einem Geduldsspiel. Aus dem Nichts hatte Düsseldorf seine beste Gelegenheit, als der abgefälschte Schuss von Jona Niemiec ebenfalls an das Aluminium prallte (68.). Durch die Einwechslung des Mittelstürmers wurden die Gäste aktiver, Karol Mets rettete in höchster Not mit einer Grätsche (84.). St. Pauli erspielte sich keine klare Gelegenheit mehr.