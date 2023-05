Zweitligist SV Darmstadt 98 hat zu Hause gegen den FC St. Pauli 0:3 (0:1) verloren und damit die erste Chance zur vorzeitigen Bundesliga-Rückkehr vergeben. Mit 64 Punkten führt Darmstadt die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga aber weiter an und kann den vierten Aufstieg in der Vereinsgeschichte nach 1978, 1981 und 2015 am kommenden Sonntag bei Hannover 96 perfekt machen.