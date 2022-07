Fortuna Düsseldorf hat einen Traumstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga hingelegt und nach einem Sieg gegen Paderborn erst mal die Tabellenführung übernommen. Dawid Kownacki die Fortuna, die von Anfang an den Gegner früh unter Druck setzte, bereits nach zwei Minuten in Führung. Felix Platte gelang zwar der rasche Ausgleich (21.), Düsseldorf schlug aber noch in der ersten Halbzeit zurück. Rouven Hennings nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Paderborn-Abwehr per Volleyabnahme zur Führung (30.).