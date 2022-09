2. Fußball-Bundesliga Acht Spiele ohne Sieg – aber gegen Topklub Paderborn gewinnt Fürth

Fürth hat am neunten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert, und das gegen Spitzenklub Paderborn. Kaiserslautern erkämpfte in Unterzahl ein Unentschieden in Heidenheim. Regensburg bezwang St. Pauli.