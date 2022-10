Diese Nachlässigkeit bestrafte der HSV. Jean-Luc Dompé flankte nach innen, wo Robert Glatzel per Kopfball das 1:1 erzielte (23.). Danach waren die Hamburger die aktivere Mannschaft und störten Paderborn oft schon im Spielaufbau. Kurz vor der Pause drehte der HSV dann das Spiel. Dompé zog von links in den Strafraum, wurde nicht entscheidend angegriffen und schlenzte den Ball ins lange Eck (45.+1).

In der zweiten Hälfte gaben zunächst auch die Hamburger den Ton an, der nächste Treffer aber gelang Paderborn. Leipertz machte seinen zweiten Treffer des Tages und glich damit das Spiel aus (51.). Der HSV war kurz geschockt – aber schlug dann erneut zurück. Der starke Dompé legte auf László Bénes, der den Ball in den rechten Winkel schlenzte (69.). Am Ende vergab der HSV noch einige gute Chancen.