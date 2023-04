2. Fußball-Bundesliga 6:1 gegen Hannover – HSV legt im Aufstiegsrennen vor

Schützenfest im Volksparkstadion: Der HSV spielte sich in der zweiten Hälfte gegen Hannover in einen Rausch. Braunschweig gelang gegen Kaiserslautern ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf, Nürnberg punktete in der Nachspielzeit.