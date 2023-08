In der 34. Minute scheiterten erst Ludovit Reis und dann Robert Glatzel an 96-Torwart Ron-Robert Zieler. Zwei Minuten später köpfte Ransford-Yeboah Königsdörffer aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Aber auch die lange Zeit überzeugenden Gastgeber hätten in Führung gehen können, als Nicolò Tresoldi per Hacke abschloss und HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes den Ball an die Latte lenkte (40.).

Der HSV zeigte Biss

Nach der Roten Karte schien alles für Hannover zu laufen. Der 19 Jahre alte Tresoldi traf in der 59. Minute noch mal die Latte – diesmal per Kopf.