2. Fußball-Bundesliga Sieben Tore im Hamburger Stadtderby – Darmstadt auf Aufstiegskurs

Tabellenführer Darmstadt feierte unterdessen nach Niederlage bei Fortuna Düsseldorf wieder einen Erfolg: Die Hessen siegten gegen den Karlsruher SC 2:1 (1:1). Im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Braydon Manu in der 26. Minute und Phillip Tietz (50.) die Tore für die Lilien. Fabian Schleusener (11.) hatte den KSC früh in Führung gebracht.