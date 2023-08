In einer in der ersten Halbzeit einseitigen Partie brachte Bakery Jatta (38.) die Gastgeber gegen die insgesamt schwachen Gäste in Führung. In der Nachspielzeit vor der Pause erhöhte László Bénes mit einem verwandelten Handelfmeter. In der zweiten Hälfte markierte Robert Glatzel (82.) den Endstand. »Die erste Halbzeit war gar nichts«, sagte Dárdai nach dem Spiel bei Sport1. Im Spiel seiner Mannschaft sah er »zu viel Chaos«.