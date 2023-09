Auch in Hannover darf man sich in der Tabelle nach oben orientieren: Der Auswärtssieg in Fürth bedeutet Platz sieben. Zu verdanken haben die 96er den Erfolg nicht zuletzt Eigengewächs Nicolò Tresoldi: Der deutsche U-Nationalspieler traf nach einer Hereingabe zur Führung (16.), nur Minuten später legte Tresoldi gegen defensiv wie schon zuletzt gegen Hertha BSC (0:5) schwache Fürther für Derrick Köhn auf, der den Ball an die Unterkante der Latte und ins Tor schoss.

Das Kleeblatt arbeitete sich ins Spiel zurück und hatte sogar ein Chancenplus, Julian Green kam mit einem sehenswerten Distanzschuss zum Anschluss (50.). Eng wurde es für Fürth aber nicht mehr, weil der von RB Leipzig zu seinem Heimatklub zurückgekehrte Marcel Halstenberg per Kopf den alten Abstand wiederherstellte (57.).