2. Fußball-Bundesliga HSV punktet erst in der 96. Minute - Arminia verteidigt Tabellenspitze

In der Nachspielzeit hat sich der Hamburger SV im Nordderby gegen Hannover 96 gedreht und sich ein 1:1 erkämpft. Arminia Bielefeld bleibt im Fernduell weiter an der Spitze in der 2. Bundesliga und baut die Führung aus.