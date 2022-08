Seine ersten drei Chancen vergab HSV-Stürmer Robert Glatzel, im vierten Anlauf traf er dann per Kopf und sorgte so für den knappen Hamburger Sieg gegen Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga. Tabellenführer Jahn Regensburg konnte dagegen seine Chancen im bayerischen Duell gegen Nürnberg nicht nutzen, das Spiel endete 0:0. Deutlich mehr los war in Paderborn, wo die Heimelf das Spiel gegen das weiter sieglose Hannover 96 drehte und 4:2 siegte.