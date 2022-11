Als es dann losging, bestimmte der FC St. Pauli das Spiel – und lag dennoch schnell 0:2 zurück. Fabian Schleusener brachte den Karlsruher SC mit der ersten Chance in Führung (12.), Marvin Wanitzek legte nach einem Konter das schnelle 2:0 nach (16.). Dann gelang dem FC St. Pauli etwas Zählbares: Lukas Daschner wollte aus der Drehung aufs Tor schießen, traf den Ball aber nicht richtig. Am zweiten Pfosten schaltete Johannes Eggestein am schnellsten und verwandelte zum 1:2 (24.). Bis der Treffer jedoch Anerkennung fand, vergingen fast vier Minuten Überprüfung durch den Videoschiedsrichter.