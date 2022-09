Aktivposten Jatta trifft spät

In der Folge konnten sich die Gäste besser in Szene setzen, da sich die Gastgeber etwas weiter zurückzogen. Der starke Jatta sorgte über die rechte Seite aber immer wieder für Gefahr. Und fast hätten er (44.) und Mario Vuskovic (45.+1) vor der Pause zum 2:0 eingeköpft, doch beide Male parierte Keeper Florian Kastenmeier reaktionsschnell.

Nach dem Wechsel brachte der frühere HSV- und aktuelle Fortuna-Coach Daniel Thioune in Emmanuel Iyoha und Shinta Appelkamp frische Offensivkräfte in die Partie. Auf der Gegenseite scheiterte Moritz Heyer an Kastenmeier (53.). Dawid Kownackis Abseitstor (58.) war ein Warnschuss von den klar verbesserten Gästen. Der eingewechselte Kittel traf für den HSV noch den Innenpfosten (88.), ehe Jatta alles klar machte.