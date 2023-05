Kehrt der Hamburger SV nach fünf Jahren in Liga zwei wieder zurück in die Fußball-Bundesliga? Die Chance dazu ist jedenfalls da; wie groß sie tatsächlich ist, entscheidet sich allerdings erst am kommenden Spieltag. 2:1 (1:0) gewann der HSV am Samstagabend gegen Greuther Fürth. Der Heimsieg hat zur Folge, dass die Hamburger am letzten Zweitligaspieltag nicht mehr vom dritten Platz verdrängt werden können, der zur Relegation berechtigt. Welcher Bundesligist dort warten würde, ist offen, möglich sind Stuttgart, Schalke, Bochum und Augsburg.