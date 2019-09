Hamburger SV - Hannover 96 3:0 (1:0)

Der Hamburger SV hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auch von Hannover 96 nicht stoppen lassen. Die Hamburger gewannen gegen den Bundesliga-Absteiger aus Niedersachsen verdient mit 3:0 (1:0) und gehen nach dem vierten Sieg nacheinander als Tabellenführer in die Länderspielpause. Sonny Kittel (35.) brachte die Gastgeber vor 54.732 Zuschauer mit seinem vierten Saisontreffer in Führung. David Kinsombi (59.) per Abstauber und Bakery Jatta (75.) legten in der zweiten Hälfte nach. Hannover steckt nach der zweiten Saisonniederlage im Tabellen-Mittelfeld fest.

Der HSV wirkte spielerisch reifer. Dabei fiel vor allem Kittel als Taktgeber auf. Im zweiten Abschnitt wurde der HSV noch überlegener und hatte mehrere Chancen. Zwei davon nutzten Kinsombi und Jatta. Vor allem Jattas Tor wurde umjubelt. Nach seinem Treffer rannte er zur HSV-Bank und wurde von allen Betreuern und Spielern umarmt.

VfL Osnabrück - Karlsruher SC 3:0 (1:0)

Der VfL Osnabrück hat das Aufsteigerduell gewonnen und im fünften Spiel bereits den dritten Saisonsieg gefeiert. Die Niedersachsen schlugen den Karlsruher SC 3:0 (1:0). Die ersten beiden Tore für die Mannschaft von Daniel Thioune schoss Marcos Alvarez: In der 22. Minute traf der Stürmer nach einem Abwehrfehler des KSC, in der 48. Minute per Foulelfmeter. Den dritten Treffer legte Neuzugang Joost van Aken in der 80. Minute nach. Die Karlsruher begannen vor 14.003 Zuschauern stark, hatten durch Marvin Wanitzek eine gute Chance zum 1:1 (38.), kassierten am Ende aber die dritte Niederlage in Serie.

Holstein Kiel - Erzgebirge Aue 1:1 (0:0)

Erzgebirge Aue hat beim Trainerdebüt von Dirk Schuster einen Auswärtssieg bei Holstein Kiel verschenkt. Trotz einer deutlichen Überlegenheit der Gäste trennten sich beide Teams am Ende 1:1. Den Führungstreffer der Gäste von Jan Hochscheidt in der 48. Minute egalisierte Kiels Jae-Sung Lee nach 71 Minuten. Zuvor hatte Erzgebirge auch noch einen Foulelfmeter vergeben, Dimitrij Nazarov scheiterte dabei an Kiels Torwart Dominik Reimann.