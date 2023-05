2. Fußball-Bundesliga Darmstadt und Heidenheim patzen – HSV profitiert

Heidenheim wirkte zu Beginn des Spiels ein wenig eingeschüchtert von der großen Chance, womöglich schon am drittletzten Spieltag der Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Paderborn kam besser ins Spiel und ging durch einen platzierten Distanzschuss von Kai Klefisch in Führung (26.).