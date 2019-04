Zweite Liga HSV fällt aus den Aufstiegsplätzen

Union Berlin - Hamburger SV 2:0 (0:0)

Das Aufstiegsduell zwischen Union und dem HSV war die meiste Zeit ein enttäuschendes Fußballspiel. Für die Berliner immerhin eins mit einem guten Ergebnis. Nach dem 2:0-Sieg ist Union Tabellendritter mit 53 Punkten. Die Hamburger haben genauso viele Punkte, aber die schlechtere Tordifferenz.

Die Tore für Berlin schossen Robert Zulj kurz nach Wiederanpfiff (46. Minute) und Grischa Prömmel (84.). Vor Zuljs Tor hatte HSV-Verteidiger Gideon Jung vor dem eigenen Tor den Ball an Suleiman Abdullahi verloren, der dann nur noch zum Torschützen querlegen musste. Nach sechs Spielen ohne Sieg in Folge muss der Hamburger SV mehr denn je um die sofortige Rückkehr in die Bundesliga bangen.

SC Paderborn 07 - 1. FC Heidenheim 3:1 (0:0)

Paderborn gewann dank zweier Tore von Christopher Antwi-Adjei (52. und 59.) und eines Treffers von Kai Pröger (90.+2) im Duell mit Konkurrent 1. FC Heidenheim 3:1 (0:0) - und ist nun Tabellenzweiter. Das beste Team der Rückrunde ist damit seit sechs Spielen unbesiegt (fünf Siege). Heidenheim kann den Aufstieg bei fünf Punkten Rückstand auf den Rivalen trotz der besten Saison der Klubgeschichte wohl abhaken. Daran änderte auch der Ehrentreffer von Robert Andrich (90.+3) nichts.

Erzgebirge Aue - VfL Bochum 3:2 (2:1)

Aue hat seine Negativserie beendet und nach fünf Partien ohne Sieg mal wieder gewonnen. Drei Spieltage vor Schluss hat Aue nun ein Polster von sechs Punkten auf den Abstiegsrelegationsplatz 16. Philipp Zulechner (6.) traf zur frühen Führung. Torjäger Pascal Testroet (38.) erhöhte mit seinem 14. Saisontreffer auf 2:0. VfL-Torjäger Lukas Hinterseer (44.) traf kurz vor der Pause zum 18. Mal in dieser Spielzeit, bevor Silvere Ganvoula (76.) ausglich. Für die späte Entscheidung sorgte Dimitrij Nazarov (90.+4, Foulelfmeter).