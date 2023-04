2. Fußball-Bundesliga HSV verliert in Kaiserslautern und macht die Tür auf für den FC St. Pauli

Der HSV liegt mit 53 Punkten einen Zähler hinter dem 1. FC Heidenheim und fünf hinter Spitzenreiter Darmstadt 98 auf Relegationsrang drei. Dazu droht nun auch Gefahr von hinten: Der formstarke Stadtrivale FC St. Pauli kann mit dem elften Sieg in Serie am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig auf bis zu drei Punkte herankommen. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) treffen sich die beiden Stadtrivalen zum Derby. Gespielt wird beim HSV.