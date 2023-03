Holstein Kiel wollte Wiedergutmachung für den Punktverlust gegen den SV Sandhausen und drückte von Beginn an in der Partie gegen die abstiegsbedrohten Gäste von Jahn Regensburg. Deren Torhüter Jonas Urbig musste mehrfach in höchster Not klären (15., 16.). Stattdessen ging Regensburg überraschend in Führung, weil Benedikt Saller erst eine Lücke in der Holstein-Abwehr fand und dann Kiel-Torwart Robin Himmelmann gegen den Abschluss von Kaan Caliskaner unglücklich aussah (45.). Kiel fand aber eine direkte Antwort, Steven Skrzybski glich mit seinem ersten Tor seit Oktober 2022 wieder aus (45.+3).