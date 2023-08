Am Tag der Elfmeter im Max-Morlock-Stadion hat der 17-jährige Can Uzun den 1. FC Nürnberg mit seinen ersten zwei Profitoren vor einem Fehlstart bewahrt. Der Mittelfeldspieler traf am Sonntag beim 2:2 (0:2) gegen Hannover 96 erst aus dem Spiel heraus (66. Minute) und dann in der Nachspielzeit nervenstark per Strafstoß nach einem Foul an Daichi Hayashi.

Ausgerechnet ein Franke hatte zuvor für Ernüchterung unter den FCN-Fans gesorgt. Der in Coburg geborene und beim »Club« zum Profi herangereifte Stürmer Cedric Teuchert verwandelte für Hannover zwei Strafstöße (8./23. Minute).