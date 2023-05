Beide Teams gewannen lediglich vier der letzten zehn Zweitligaspiele. Der HSV brauchte einen Sieg, um seine Chance auf den direkten Aufstieg zu wahren. Doch die Hanseaten begannen fahrig. Nach einem schnellen Konter Paderborns musste Ex-Paderborner Sebastian Schonlau den Schuss von Christian Conteh aus spitzem Winkel bereits in der ersten Minute von der Linie kratzen. Beim folgenden Eckball rette der Pfosten nach Kopfball von HSV-Leihgabe Maximilian Rohr (2.). Selten kamen die Hamburger überhaupt bis zum Strafraum des SCP. Die erste Torchance folgte erst in der 30. Minute. Den Schuss von Ludovit Reis nach Vorlage von Robert Glatzel lenkte SCP-Keeper Ron Schallenberg am Pfosten vorbei.