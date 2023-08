Am dritten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 dank eines Torwartfehlers und eines Elfmeters das Spiel gegen Hansa Rostock 2:1 (1:0) für sich entscheiden. Der SC Paderborn besiegte mit starkem Konterfußball Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:0). Bei hohen Temperaturen in Fürth kam der FC St. Pauli in einer Abwehrschlacht zu einem 0:0.