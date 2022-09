Im Ost-Klassiker zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg war die erste Hälfte in einer umkämpften Partie spielerisch klar in der Hand der Gäste aus Magdeburg. Und sie hatten auch die erste Großchance: Ein abgefälschter Abschluss von Luca Schuler flog im hohen Bogen in Richtung des Tores. Lukas Scherff eilte herbei, köpfte den Ball an die Latte und von dort in die Arme von Torwart Markus Kolke (17.). Wenig später bestrafte Rostock dann einen Fehler im Magdeburger Spiel: Von Svante Ingelsson kam der Ball zu Kai Pröger, der von der rechten Seite aus Maß nahm und den Ball platziert im linken unteren Eck unterbrachte (30.). Nach einem Eckball stand dann wieder Pröger am zweiten Pfosten zu frei, konnte sich den Ball zurechtlegen und dann durch die Magdeburger Abwehr hindurch zum 2:0 abschließen (41.) – Doppelpack vom Zugang aus Paderborn.