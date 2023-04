2. Fußball-Bundesliga Hansa bleibt ohne Gegentreffer und siegt erstmals unter Trainer Schwartz

Danach verteidigte Hansa diszipliniert und nutzte seine eigenen Chancen: Kai Präger hob den Ball mit viel Gefühl in den Rückraum, Dennis Dressel verwandelte aus der Luft ins rechte Eck (66.). Fürth erspielte sich nur eine Großchance, Markus Kolke lenkte in der 69. Minute einen Schuss von Branimir Hrgota noch an den Pfosten.

Mit nun 28 Punkten springt Hansa zunächst auf Rang 16, Jahn Regensburg (27) und der SV Sandhausen (24) könnten am Sonntag aber nachziehen.