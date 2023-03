2. Fußball-Bundesliga 5:2 nach 0:2 – Kleindienst-Hattrick führt Heidenheim an die Tabellenspitze

Während der FCH seit mittlerweile sechs Spielen ungeschlagen ist, kassierten die Karlsruher nach fünf Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage. Sie liegen mit 34 Punkten auf dem achten Platz.

Dabei knüpften die Gäste in der Anfangsphase nahtlos an die Leistung an, die sie am vergangenen Sonntag beim 4:2 gegen den Hamburger SV gezeigt hatten. Jensen verwandelte vor 12.975 Zuschauern einen Abpraller und Kaufmann profitierte von einem Fehler im Spielaufbau des in der Pause ausgewechselten Tim Siersleben.